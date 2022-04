Cane frequenta il bar e fa compagnia ai clienti seduti ai tavoli

Anche gli animali adorano stare in mezzo alla gente e andare in giro per locali. Come questo cane che frequenta il bar e ogni giorno fa compagnia ai clienti seduti ai tavoli intenti a fare l’aperitivo, a mangiare qualcosa o semplicemente a fare quattro chiacchiere insieme agli amici incontrati per caso o per appuntamento.

Corchito è un dolce cagnolino che è diventato virale sul web dopo che i media locali hanno riportato la sua storia ripresa poi dalla stampa internazionale. Il cucciolo di taglia media, che avrà all’incirca 8-9 anni, è solito frequentare un bar, il Dickens Avenida Las Heras e Sarmiento, a Chivilcoy, provincia di Buenos Aires, in Argentina.

Il cane fino a poco tempo fa aveva una famiglia e una casa, ma all’improvviso si è trovato tutto solo, dopo che i proprietari hanno deciso di abbandonarlo. E così il quartiere locale dove viveva ha deciso di prendersi cura di lui, per non lasciarlo completamente in balia della vita da strada.

Il bar è solito accogliere cani di strada, dando loro cibo e acqua. E i clienti lo sanno e spesso vengono appositamente per fare delle coccole a questi dolci trovatelli. Un cartello fuori dal bar dice:

Non essere disturbato dal numero di cani randagi che possono trovarsi all’interno del ristorante. Siamo pet friendly e diamo acqua, cibo e tanto amore a questi angioletti. Mi dispiace se è difficile, ma non stanno facendo niente di male, vengono solo in cerca di cibo o riparo.

Cane frequenta il bar insieme ad altri trovatelli che sono sempre ben accetti

Oltre a Corchito, al bar ci sono Puccini (17 anni) e Manuel (4 anni). Ci sono due cani da strada che sono sempre lì: nessuno è mai stato adottato, ma hanno una famiglia allargata, anche grazie alla ONG Chivilcotas.

Corchito è però il cane che più di tutti ama fare e ricevere coccole. Il cane offre sempre la sua compagnia a chi decide di fermarsi nel locale.