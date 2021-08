Questa è la bellissima storia di un’ex modella che ha scelto di dedicare la sua vita ai più bisognosi, agli ultimi della terra. Ha abbandonato fama, popolarità e passerelle per potersi prendere cura dei cani di strada salvati, dei quali si occupa in prima persona ospitandoli nella sua casa. Ecco chi è questa bravissima donna dal cuore d’oro.

Nora Portello è sempre cresciuta in mezzo agli animali. E oggi ha deciso di dedicarsi completamente a loro, diventando una fonte di ispirazione per molti. Lei ha 61 anni e vive a San Isidro, un comune che si trova in Argentina.

A metà degli anni Settanta era davvero molto famosa: nel suo paese era popolare per la sua arte e per il suo stile, davvero unico. È apparsa su molte campagne pubblicitarie ed è un volto decisamente noto. Che oggi ha deciso di cambiare decisamente vita.

Nora Portello oggi è lontana da flash e applausi. A loro preferisce lo scodinzolare o l’abbaiare di felicità dei cani che aiuta togliendoli dalla strada. Nella sua abitazione in Argentina ospita più di 40 cani.

Da anni accoglie le creature in difficoltà che trova in strada:

Ho comprato la casa dieci anni fa, dopo che le mie figlie si sono trasferite all’estero. E qui mi sono trasferito con tutti i cani. Adesso ne ho quasi 40, ma devo averne cinquanta. Il mio sogno è vivere in una fattoria, ma più terra ho, più animali avrò. Conosco me stessa.

Cani di strada salvati: l’impegno della sua fondazione

La donna ha anche fondato la ONG Aliento de Vida Animal che anche l’attrice pluripremiata Graciela Borges appoggia. Ma non sanno dove fare la sede del gruppo, mentre tutti gli animali vivono da Nora.

L’ex modella ha rinunciato ai suoi spazi per aiutare i cani.