Questa è la triste storia di Midas, che però per fortuna ha un bel lieto fine. Il cane gettato in un cassonetto è stato adottato dalla comunità locale. Tutti si prendono cura di lui con amore e dedizione, non facendogli mancare proprio nulla. Sanno bene che ha bisogno di tutto il loro aiuto per poter vivere una vita finalmente serena.

RJ Cornforth ha salvato Midas da morte certa. Siamo nel Minnesota, negli Stati Uniti d’America. L’uomo, che lavora come meccanico, era in pausa pranzo, quando all’improvviso ha sentito dei rumori provenire da un cassonetto della spazzatura poco distante.

RJ Cornforth decide di andare a dare un’occhiata e dentro al cassonetto vede uno zaino che sembra muoversi. Si fa coraggio e lo apre. Dentro trova un cagnolino spaventato che lo guarda negli occhi come a supplicarlo di liberarlo da quella che per lui sarebbe stata a breve una prigione mortale.

Mi si è spezzato il cuore. Questo cane non meritava una cosa del genere. Come si può fare questo a un cucciolo? Bisogna essere senza cuore.

Il meccanico ha subito portato il cane dal veterinario e ha allertato le forze dell’ordine. Il medico ha diagnosticato a Midas un’infezione batterica e anche una frattura alla mascella. Nonostante, tutto, però il cucciolo non stava male. Chi poteva però prendersi cura di lui oltre al veterinario? Tutto il quartiere ha deciso di adottarlo.

Cane gettato in un cassonetto adottato dalla comunità

Tutta la comunità locale ha iniziato a prendersi cura di Midas, inviando cibo, giocattoli, messaggi. Reed Styve, proprietario dell’officina dove lavora Rj, ha raccontato di aver ricevuto molte chiamate dei clienti. C’è anche chi offre denaro, che il meccanico invia però ai centri di accoglienza per i senzatetto.

La polizia ora cerca di capire chi possa aver compiuto un gesto del genere, invitando a non abbandonare gli animali.