Cane gettato nella fogna guaiva disperato ed è stato sentito dagli spazzini

Il povero cane gettato nella fogna dalla sua famiglia non aveva speranze di sopravvivere. I proprietari si sono sbarazzati di quella povera creatura destinata a un destino davvero crudele. Per fortuna alcuni spazzini si sono adoperati per fare in modo che si potesse salvare. Dandogli una seconda possibilità di vita. Così da sopravvivere.

La storia ha avuto luogo a Realengo, un quartiere (bairro) della Zona Ovest della città di Rio de Janeiro in Brasile. Uno dei residenti della zona si è accorto che il povero cucciolo era rimasto intrappolato nel muro di un canale di scolo profondo. E allora ha deciso di chiedere aiuto immediatamente, per evitare che potesse morire.

La sua famiglia ha deciso di abbandonarlo lì. È stato gettato in mezzo all’immondizia e ai rifiuti. Trattato come spazzatura e destinato a morire di stenti, se non fossero intervenute delle persone di buon cuore pronte a intervenire per potergli dare una mano.

Luiz Ramos Filho, attivista animalista, è subito arrivato nella zona, così come un gruppo di spazzini che si trovava lì a lavorare. Gli operai hanno deciso di dare il massimo per salvare il povero cane innocente, anche se non è stato semplice.

La pelosetta ha usato una scala e delle corde per poter raggiungere il povero cane e festeggiare tutti insieme il suo salvataggio. Dopo il grande spavento, tutti lo hanno riempito di abbracci e di coccole, non capendo perché la famiglia lo aveva trattato così.

L’incredibile salvataggio del cane gettato nella fogna

Il cane è stato chiamato affettuosamente Peludinha dai suoi soccorritori. Ed è apparsa subito indebolita e disperata. Aveva anche tentato di uscire da sola dallo scarico. Subito l’hanno condotta dal veterinario.

Il cane è ancora nella clinica, dove rimarrà fino a quando non si sarà ristabilita. E poi verrà data in adozione, per trovare finalmente la sua casa per sempre.