Il meraviglioso protagonista della storia che vi raccontiamo oggi, si chiama Rex. Lui è un cagnolino che delle persone orribili avevano deciso di abbandonare selvaggiamente in strada, non curandosi minimamente del fatto che quello significava mandarlo incontro ad una morte certa. Fortunatamente, lui non si è arreso e ha deciso che quello non era affatto il destino che gli spettava.

Ogni giorno, in tutto il mondo, vengono abbandonati migliaia e migliaia di cani. Persone orribili che non vogliono più prendersi cura dei loro amici a quattro zampe, decidono di sbarazzarsene nel peggiore dei modi, mettendo seriamente a rischio la loro vita.

Per fortuna, il mondo è pieno anche di persone gentili, che lottano ogni giorno per salvare le vite di queste povere creature innocenti.

Volontari e associazioni che girano per le strade delle città in cerca di cuccioli senzatetto che necessitano di aiuto.

La storia di oggi arriva dal Brasile, ma ha fatto rapidamente il giro di tutto il mondo. Non tanto perché racconta di un salvataggio. Di quelli fortunatamente ne avvengono tantissimi ogni giorno. Ma più che altro per come è avvenuto.

Rex chiede aiuto ai poliziotti

Gli agenti di Polizia della città sono stati avvertiti di un incidente stradale e si sono precipitati sul luogo indicato. Mentre gestivano la situazione, hanno notato che un cucciolo si era introdotto nella loro volante.

Era chiaramente un randagio. Ma era tenuto bene e non ci spiegavamo come potesse essere finito lì, lontano dal centro abitato. In ogni caso, sembrava che ci stesse chiedendo disperatamente aiuto e noi lo abbiamo portato con noi in centrale.

I poliziotti avevano già salvato decine di cagnolini randagi o in difficoltà, ma non era mai successo che fosse proprio un cucciolo a chiedere aiuto a loro.

Uno dei poliziotti, innamorato perdutamente di quel musetto dolce, ha preso una decisione che in fondo aveva già preso nel momento in cui lo ha visto per la prima volta sul sedile della volante. Quella di adottarlo e portarlo a casa per sempre.

Oggi, il cagnolino, che si chiama Rex, vive serenamente a casa del poliziotto e della sua famiglia. Ha due fratellini umani con cui ama giocare e trascorrere le giornate e non dovrà più preoccuparsi di chiedere aiuto a nessuno, perché ormai ha tutto quello di cui ha bisogno.