Questa è una storia davvero esilarante che è diventata molto popolare sui social network, grazie alla pubblicazione di un video che è diventato virale su TikTok. Il cane gioca da solo a casa mentre il proprietario è fuori, grazie a un divertente percorso che hanno creato appositamente per lui. Dovreste vedere quanto si diverte a correre su e giù per tutta casa.

Fonte Pixabay

Grace Portentoso vive in Ohio con il suo adorato cane. Purtroppo non può essere sempre a casa con lui e per questo ha escogitato un modo per non far sentire al cucciolotto la sua mancanza, con un percorso che è un gioco davvero molto divertente.

Potreste provarci anche voi a casa, per intrattenere cagnolini che durante l’assenza di mamma, papà e fratellini si annoiano e magari combinano qualche guaio. Guardate il video e senza dubbio verrà in mente anche a voi un’idea per rendere le sue giornate davvero indimenticabili.

Grace Portentoso ha usato solo tre cose per poter realizzare un gioco decisamente unico, che intrattiene i cani per ore e ore. Non si stancano mai, perché vanno avanti in un loop continuo che ci fa venire voglia di giocare anche a noi.

Avrete bisogno semplicemente di una corda, di un collare e di un giocattolo, magari di uno di quelli di gomma che il cagnolino ama alla follia. Quello che dovrerte fare è semplice: legate il giocattolo al collarare e trovate un posto in casa dove può correre. Utilizzate poi la corda e date un occhio al video.

Cane gioca a casa da solo: il video diventa virale in poco tempo

Il cane rincorrere il suo amatissimo pollo senza tregua in giro per casa.

È un po’ la storia del cane che si rincorre la coda. Anzi, è proprio quella storia. Assicuratevi però di non metterlo in pericolo, liberando lo spazio di gioco!