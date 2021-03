Gatto senza coda impara a saltare come un coniglio, il video è dolcissimo

Questa è la storia di un piccolo gatto senza coda, che ha trovato una nuova famiglia che lo ama e non gli fa mancare assolutamente niente. Un giorno i suoi amici umani hanno deciso di condividere sui social un video nel quale si vede il micio fare una cosa incredibile. Lo sapete che il micino sa saltare come se fosse un coniglio?

Fonte Pixabay

Questa famiglia che vive a Burlington, Caroline of the North (USA), ha trovato una micina incinta sul balcone. Il suo cucciolo è nato senza coda. Non sapevano quanto sarebbe stato speciale quel gattino venuto al mondo.

Il gattino Thumper è infatti venuto al mondo con dei problemi alla colonna vertebrale. La sua particolare condizione lo porta a non avere una coda. La famiglia ha deciso di chiedere aiuto al rifugio Sparkle Cat Rescue per avere tutte le cure del caso.

Stephanie Grantham, co-fondatrice del rifugio, ha spiegato che i gattini Manx tendono ad avere problemi a causa della deformazione delle loro vertebre. Per permettere il corretto sviluppo è necessario rinforzare le zampe posteriori.

I medici veterinari hanno subito iniziato con trattamenti utili a migliorare la salute di Thumper, come bagni caldi, terapie ed esercizi. Il gatto ha imparato anche un simpatico trucchetto, che gli consente di saltare come un coniglio.

Il gatto senza coda Thumper ha imparato a saltare come un coniglio

Non voleva usare le sue gambe posteriori, per lavorarci sopra l’ho fatto saltare dentro e fuori da una piccola scatola, quindi avrebbe dovuto usare le sue gambe posteriori.

Ecco come ha imparato a saltare come un coniglietto. In questo modo, però, il micino ha imparato a muoversi da solo e con maggiore sicurezza, per la gioia di tutto il team che ogni giorno lo segue.

E grazie ai suoi progressi, ha trovato anche la sua casa per sempre!