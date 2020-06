Cane gioca da solo a lanciare e prendere la pallina Cane gioca da solo con la pallina: prima la lancia e poi corre a riprenderla

I cani adorano giocare a palla: solitamente il proprietario la lancia e l’animale domestico corre a prenderla, per riportargliela indietro. Ma questo cane non ha bisogno di nessuno per divertirsi: lui gioca da solo con la pallina, prima la lancia e poi va a recuperarla.

Samantha Kopacki stava passando di fronte la Rutgers University, l’ateneo statale dello stato del New Jersey, quando si è trovata di fronte una scena davvero surreale e semplicemente incredibile.

Si è ritrovata ad ammirare un piccolo cucciolo di barboncino mentre giocava felice sul prato. Con lui non c’era nessuno, c’era solo una pallina gialla. Ma il cane non aveva bisogno di nessuno per divertirsi, poteva farlo da solo.

I barboncini sono riconosciuti per la loro intelligenza e questo cucciolo lo ha dimostrato. Il cucciolo bianco e dalla pelliccia riccia giocava nell’erba con una pallina gialla. Si era inventato un modo incredibile per lanciare e andarla a prendere, senza aver bisogno di nessun amico umano per passare del tempo a correre e giocare. La tecnica utilizzata dal cucciolo era semplicemente unica ed eccezionale, da brevettare.

Prima il cane tirava la palla gialla verso il suo corpo, posizionandola tra le zampe posteriori. Poi si girava e inseguiva la palla. E il cane sembrava divertirsi parecchio, anche se non poteva condividere quella gioia con nessun altro.

Le immagini sono state pubblicate sui social network e, ovviamente, hanno ottenuto un grandissimo successo, anche perché si vede che quel cagnolino è felice e beato, allegro e sorridente. Chissà quanto ci aveva studiato per poter adottare una tecnica che potesse funzionare in maniera efficace.

Questo cane dimostra che si può essere autosufficienti anche nel momento gioco. Strappando un bel sorriso a tutti coloro che sono incappati online nelle sue splendide fotografie. Magari poter giocare con lui: chissà se ha mai giocato insieme a qualcuno.