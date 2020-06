Norvegia, cane sopravvive al crollo di otto edifici: per tutti è un miracolo Norvegia, crollati otto edifici con una frana, un cane è riuscito a sopravvivere: non ci sono state vittime

Un vicenda sorprendente è stata resa pubblica nelle ultime ore ed essa arriva dalla Norvegia. Una parte di una delle città è completamente franata in mare e le immagini hanno fatto presto il giro del mondo. I poliziotti hanno trovato un cane che è riuscito a sopravvivere al crollo di questi otto edifici e per tutti è stato un vero e proprio miracolo.

Tutti sono rimasti sconvolti nel vedere questa scena, poiché sono eventi naturali che non capitano molto spesso e che sono davvero pericolosi.

Appena è venuta fuori questa notizia, la polizia del posto si è subito recata sul luogo dell’accaduto e quello che gli agenti sono riusciti a vedere è stato drammatico e straziante.

Sapevano molto bene che dovevano cercare le persone tra le macerie ed infatti si sono messi subito al lavoro. Volevano riuscire a tirare fuori quante più persone possibili.

Mentre i poliziotti, insieme ad alcuni volontari, stavano cercando, hanno notato che nel fango c’era un cucciolo che era stato completamente travolto dalla frana ed era finito in mare.

Era riuscito a salvarsi nuotando. Per tutti è stato un vero e proprio miracolo ed è per questo che questa vicenda è diventata presto virale sul web. Tutti ne sono rimasti stupiti.

Gli agenti di polizia, quando hanno visto il cagnolino, lo hanno immediatamente portato in salvo. Subito dopo è stato affidato alle cure di un veterinario che sta facendo di tutto per aiutarlo a guarire e stanno cercando di capire se era un randagio o se aveva una famiglia umana da rintracciare.

In questa frana per fortuna non ci sono state vittime. I poliziotti sono riusciti a tirare fuori dalle macerie tutte le persone che erano rimaste incastrate e nessuna di loro ha riportato gravi conseguenze.

In pochi minuti, un lenzuolo di terra di circa 800 metri, è completamente franato nel mare trascinando con sé anche otto palazzi e tutte le persone che erano all’interno delle loro abitazione e nei dintorni. Per fortuna, non ci sono state vittime!