Cane guarda il polpo mentre gli ruba la pallina preferita

Il povero cane guarda il polpo e non può fare altro per cambiare la situazione. Anche se dentro è disperato perché quello che l’animale marino gli sta facendo è un sopruso bello e buono. Sai cosa ha avuto il coraggio di fare con i suoi tentacoli? Si è portato via nelle profondità più oscure del mare la sua pallina da tennis preferita. Come si può essere così crudeli?

Lucy è una dolce cagnolina che adora passeggiare e giocare. Ama, infatti, stare in spiaggia con la sua famiglia e intrattenersi con la sua adorata pallina da tennis, dalla quale non si separa mai per nessuna ragione al mondo.

Recentemente, però, durante una delle sue uscite famigliari, Lucy ha perso il suo giocattolo preferito. Ma non per colpa sua. Un terribile polpo è emerso dai fondali marini e le ha portato via la sua dolce pallina da tennis.

Lucy e la sua famiglia erano sulla riva vicino alla loro casa in Sud Africa, quando un polpo ha attirato la loro attenzione. L’animale con 8 tentacoli ha subito messo in chiaro le cose: voleva una cosa e se l’è presa.

Il cucciolo non poteva immaginare quello che sarebbe successo dopo. Quando l’alta marea è arrivata, il polpo è giunto nell’acqua bassa spaventando Lucy, che si è fatta scappare la pallina. Ed è in quel momento che il ladro è entrato in azione.

Cane guarda il polpo mentre la palla se ne va via in mare

All’improvviso abbiamo visto [il polpo] afferrare la palla. Penso che la mia reazione sia stata la stessa di Lucy! Non ho mai provato niente del genere.

Non c’è stato niente da fare. La pallina apparteneva al polpo e la cagnolina non poteva far niente. Sorprendentemente anche l’animale marino sembrava divertirsi. E così come era arrivato se n’è andato via: la palla non è mai più tornata indietro.