Questa è la storia del cane che guida una mini Mercedes Benz e all’improvviso viene fermato dagli agenti di polizia australiana. Chissà, forse non aveva la patente per guidare quel mezzo? O magari andava un po’ troppo veloce con il suo bolide che sfrecciava in mezzo alla strada? Ecco tutto quello che è accaduto al povero cagnolino.

La polizia nel sobborgo di West Heidelberg a Victoria, in Australia, ha recentemente eseguito un arresto piuttosto insolito nel traffico della città. Il mese scorso ha avvistato un cane alla guida di una Mercedes Benz elettrica e ha dovuto fermarlo.

Tranquilli e fermi tutti. L’animale non guidava un vero e proprio SUV, ma un modellino giocattolo. E non era nemmeno in strada, ma sul marciapiede. Ma allora per quale motivo hanno provveduto al fermo del simpatico cagnolino?

Secondo quanto riportato dall’Herald Sun, il capo della polizia senior Lynda Giblett ha provveduto in prima persona all’arresto del pelosetto che in quel momento si trovava alla guida della Mercedes. Quando lo ha visto ha dovuto indagare più a fondo.

Dopo aver accostato, l’agente ha scoperto che Buddy in realtà non stava guidando, ma era il passeggero di un’auto Mercedes giocattolo telecomandata che di solito usano i bambini piccoli. E Terri, il suo proprietario, era dietro a guidarlo in tutta sicurezza sul marciapiede.

Cane guida una mini Mercedes-Benz: ecco perché la polizia lo ha fermato

Buddy ha 107 anni, secondo il conteggio dei cani, ed è sordo e cieco. Il suo miglior amico umano lo porta a bordo del suo SUV ogni volta che ha bisogno di un po’ di aria fresca. E la polizia ha sorriso della situazione:

Non potevamo credere ai nostri occhi. Ovviamente, abbiamo dovuto fermarci e dare un’occhiata. Ha assolutamente reso la nostra giornata.

Buddy non ha la patente, ma non ha ricevuta nessuna accusa. Non è per niente una minaccia per la comunità, quindi è libero di andare.