Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati. Alcuni degli amori nati all’interno degli studi di UeD sì contraddistinguono per essere particolarmente passionali. Sono molte le coppie nate da un profondo trasporto che alle volte, ha portato anche a decisioni impulsive e colpi di testa. Ma spesso, i protagonisti del dating show di Maria de Filippi, riescono a trovare l’amore, anche al di fuori del programma.

Stiamo parlando dell’ex tronista Lucas Peracchi, che ha trovato l’amore lontano dagli studi. Sicuramente, in questa schiera di amori tormentati si può annoverare la particolare relazione tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. I due hanno vissuto una storia d’amore decisamente intensa, carica di emozioni, ma anche di decisioni di pancia, che forse ne hanno segnato la rovina.

La rottura, senza ombra di dubbio, è arrivata per l’ex tronista di punto in bianco e senza nessun tipo di preavviso. Lucas, può dirsi a gran voce, spiazzato. In nessun modo il ragazzo si sarebbe mai potuto aspettare un epilogo del genere, per una storia che aveva significato così tanto per lui. Ma le cattive notizie non arrivano mai da sole.

La rottura, stando a quanto fa intuire l’ex tronista, non deriva da una semplice divergenza caratteriale, ma da quello che ha tutta l’aria di essere un tradimento. A raccontare questa amara verità è lo stesso ex volto noto del design show UeD. Il ragazzo, in una serie di interviste, ha lasciato intendere, senza troppi giri di parole, che la sua ex avesse iniziato a frequentare un altro.

Quando il giornalista ha chiesto qualche informazione in più circa questo presunto flirt, Lucas risponde: “Non sono rimasto sorpreso per niente. Proprio pochi giorni dopo la rottura, avevo chiesto a lei ad una sua amica, di questa persona, ma loro hanno negato tutto. Adesso, invece, la situazione mia più chiara”. In ogni caso, Lucas credo non sia assolutamente questo il motivo che ha portato alla rottura: “Non dico che sia questo il motivo della nostra rottura, ma avevo fiutato qualcosa che prima o poi sarebbe saltato fuori… Mi sarei aspettato da lei maggiore sincerità alla fine della nostra relazione”.