Tutti noi abbiamo i nostri piccoli segreti, che teniamo nascosti spesso anche alle persone più care. Lo sapete che anche i cani sanno tenere un segreto? Questo cane, ad esempio, ogni tanto aveva incontri segreti con il fornaio locale per mangiare qualcosina di nascosto dalla famiglia.

Chito è un cane che a detta della famiglia segue una dieta sana e rigorosa. I proprietari gli danno da mangiare solo quello che gli è stato consigliato dal veterinario, ma non riescono a capire come possa prendere peso pur seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata.

Fino a quando non hanno scoperto che Chito aveva una vita segreta che loro non conoscevano: aveva uno “spacciatore” di cibo a loro insaputa.

Chito vive con la sua famiglia, la famiglia Cabrera, in Messico. Il bassotto adora stare fuori a guardare la gente che passa in strada. La famiglia pensava fosse un passatempo innocuo, fino a quando non ha scoperto qual era il reale motivo per cui lui stava appiccicato al cancello: aspettava ogni giorno che il fornaio locale passasse lì davanti, per poter ottenere del cibo gratis. Hai capito il cucciolo furbetto? Altro che dieta!

Chito se ne stava appostato al cancello tutto il giorno per aspettare che si avvicinasse in bicicletta il fornaio locale che portava con se tutte le sue prelibatezze più gustose. Fornaio che poi passava attraverso il cancello qualcosa da mangiare nella riservatezza più assoluta. Peccato non sapessero che c’erano le telecamere a immortalare la scena.

Il proprietario di Chito, Kevin Ceballos Cabrera, afferma che il fornaio è conosciuto perché rifornisce la casa di pane e altri prodotti da forno. Ma nessuno sapeva degli incontri segreti con Chito.

Il segreto di Chito è stato svelato. Ora dovrà trovare un altro modo per ottenere snack di nascosto dalla sua famiglia che lo tiene a stecchetto per la sua salute.