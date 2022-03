Punky è un cucciolo randagio che è diventato molto popolare sui social network. Perché il cane ha paura di essere abbandonato. Di nuovo. Era un cucciolo randagio, fino a quando Beto Taruga e sua moglie non lo hanno accolto tra le loro mura domestiche. Quando la coppia ha iniziato a preparare le valigie per un viaggio, il cane era disperato, perché temeva che lo avrebbero lasciato indietro, di nuovo senza una famiglia.

Fonte foto da TikTok dell’account @taruga

Punky non vuole stare a casa da solo. Ha già sofferto molto vivendo come randagio. Ora ha trovato una sua nuova identità con la famiglia che lo ha accolto e teme di poter di nuovo tornare in strada. Mentre la coppia fa le valigie per un viaggio, il cucciolo inizia a dare fuori di matto.

Il cane, mentre l’altro lo guarda senza capire, inizia a fare un dramma della situazione. Vedendo quelle valigie pensa che dovrà rimanere da solo a casa senza i suoi amici umani. Per questo mette le sue zampe sulle loro gambe, abbassando la testa e protestando.

Preparando la valigia per un viaggio, il piccolo pensa che rimarrà da solo. Pensa che sarà abbandonato, guarda e non sa che andremo insieme.

Queste le parole del proprietario, che aggiunge poi che ha tentato di calmarla in tutti i modi, sottolineando che non sarebbe mai più rimasto indietro, perché loro si prenderanno sempre cura di lui, qualunque cosa accada. Sono una famiglia, ormai, e in una famiglia non si lascia nessuno indietro, per nessuna ragione al mondo.

Fonte foto da TikTok dell’account @taruga

Cane ha paura di essere abbandonato e fa un dramma davanti alle valigie pronte

Dopo le rassicurazioni, il cucciolo alza la testa e guarda il proprietario, come se avesse capito che non sarebbe mai rimasto più da solo a casa.

Fonte foto da TikTok dell’account @taruga

E che non sarebbe mai più stato abbandonato.