Un cane ha un malore in alta montagna, in cima alla Grignetta, montagna che fa parte del comune di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, in Lombardia. I pompieri sono dovuti intervenire con l’elicottero per poter trarre in salvo il povero cucciolo, che non ce la faceva più e ha rischiato seriamente di morire.

I Vigili del Fuoco di Lecco hanno prontamente raggiunto la cima della Grignetta con l’elicottero Drago 109 del reparto volo di Malpensa. In pochi minuti erano in cima per salvare, recuperare e portare in una zona sicura quel povero animale, che aveva bisogno di cure.

Lo hanno fatto bere e lo hanno fatto riposare un po’. Gustavo, questo il nome del cane, si trovava in alta quota con il suo proprietario. Forse a causa del forte caldo, il cucciolo si è sentito male e l’uomo ha dovuto chiamare i soccorsi per poterlo portare in salvo.

Gustavo si trovava in montagna con il suo padrone. Erano riusciti ad arrivare in cima alla Grignetta, o Grigna meridionale o Grigna di Campione, una montagna alta 2177 metri che fa parte del gruppo delle Grigne, insieme alla Grigna o Grignone, la cima più alta.

Il cucciolo, arrivato in cima a un monte decisamente alto e importante delle Alpi Orientali, spesso battuto da amanti dell’arrampicata, ha cominciato ad avvertire un malore. Per lui era impossibile tornare a valle con le sue zampe. E il proprietario da solo non ce l’avrebbe mai fatta.

Cane ha un malore in alta montagna, provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco di Lecco

I Vigili del Fuoco di Lecco lo hanno salvato appena in tempo. Anche pochi giorni fa avevano dovuto raggiungere alte quote, questa volta al rifugio Elisa a Mandello, per soccorrere un cane, che però era caduto in un torrente.

Il cucciolo è stato poi portato dal veterinario per tutti i controlli del caso.