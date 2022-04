Questa è la storia molto particolare di un cucciolo che ha lasciato tutti senza parole. Il proprietario scopre che il cane ha un’altra famiglia adottiva dopo che il dolce cucciolo nero è ricomparso dopo 10 lunghissimi mesi di assenza. Quando lo hanno visto ricomparire alla porta di casa non potevano credere ai loro occhi.

Fonte foto da Twitter di betomartinne

Bili viveva con Alberto Sabino e la sua famiglia a Sumaré, comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione di Campinas e della microregione omonima. Scappava spesso di casa quando qualcuno apriva il cancello, ma tornava sempre poco dopo.

Un giorno, però, il cane non è tornato come al solito dopo qualche ora. Sono passati giorni, settimane, mesi, praticamente quasi un anno, perché Bili è improvvisamente svanito nel nulla per 10 lunghissimi mesi. Poi a un certo punto si è ripresentato alla loro porta.

Scappava sempre quando uscivamo, ma tornava sempre dopo poche ore. Fino a quando le ore non si sono trasformate in giorni, eppure è tornato. In quest’ultima fuga è stato via tutti questi mesi.

Un giorno dopo 10 mesi Michele Cristina, mamma di Alberto, ha visto il cane tornare a casa come se niente fosse. Non pareva sofferente:

Ha urlato e io sono corso a vederla. Era lui. È venuto scodinzolando, tutto felice.

Fonte foto da Twitter di betomartinne

Cane ha un’altra famiglia adottiva e lo scoprono solo dopo 10 mesi di assenza

La famiglia ha condiviso sui social la gioia di riavere il cane a casa. Ma una donna, vedendo la foto, ha riconosciuto il cane randagio di cui si era preso cura in quei mesi. Lo ha riconosciuto da una macchia bianca sulle zampe.

Fonte foto da Twitter di betomartinne

Il cucciolo era lui, ma aveva due famiglie. E ora si teme che scappi di nuovo per tornare dall’altra famiglia.