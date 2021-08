Cane impara a giocare con il gatto: non c’era mai riuscito prima

Questa è la storia di un cagnolino che aveva qualche difficoltà a rapportarsi con gli animali: ci avevano provato in tutti i modi a rendere la socializzazione migliore, ma nessuno c’era mai riuscito prima. Poi un giorno il miracolo è avvenuto. Il cane impara a giocare con il gatto. E da quel giorno i due animali sono diventati inseparabili.

Foto: Instagram/@calvin.andco

Il cane guida Sansone è un bellissimo Golden Retriever. È affettuoso con tutta la sua famiglia, ma al tempo stesso è anche molto timido. Per questo non è mai riuscito a interagire con altri animali. Fino a quando non ha incontrato la gattina Cleo.

Chi lo ha detto che cani e gatti sono acerrimi nemici? Possono essere l’uno la forza dell’altro, come ci dimostra questa strana coppia. Sansone aveva solo bisogno di una piccola spinta per uscire dal suo guscio. E quella spinta l’ha data un piccolo gattino, che l’ha aiutato a superare la sua fobia.

Sansone è entrato in famiglia come cane di servizio e prende sul serio il suo ruolo. Ma quando non lavora non riesce a giocare con altri cani nel parco, perché è sempre vigile e attendo.

Il proprietario, che lo ama molto, ha deciso di aiutarlo adottando un gattino, perché una volta si era interessato a un felino. E ha voluto provare. Ha preso la decisione più giusta che potesse.

Foto: Instagram/@calvin.andco

Cane impara a giocare con il gatto e i due nuovi amici diventano inseparabili

Il cane vedendo in casa il micio era al settimo cielo. Era felice di avere una sorella.

È stato così emozionante vederlo uscire dal suo guscio e formare immediatamente questa connessione con Cleo.

Foto: Instagram/@calvin.andco

Il timido cane oggi è estroverso e giocherellone e ama trascorrere tutto il tempo insieme alla sua sorella felina. Quando lei è stanca durante le passeggiate, lui la porta come un bravo fratello maggiore.