Cane impara a lavorare a maglia con la proprietaria

Questa è la bellissima storia di un cagnolino inseparabile dalla sua amata mamma umana. Il cane impara a lavorare a maglia seguendo le istruzioni della proprietaria, che le spiega passo dopo passo quello che dovrebbe fare se decidesse di prendere in mano i ferri. Di sicuro la donna starà preparando qualcosa di bello per lui.

Fonte Pixabay

Lavorare a maglia è una bella passione che molte donne e molti uomini condividono in tutto il mondo. Non vedono l’ora di avere un nuovo progetto da realizzare con tempo e pazienza. E anche con tanto amore, perché un capo di abbigliamento fatto a mano ha tutto un altro valore.

Spesso chi lavora a maglia lo fa per i figli. O per i nipoti. Ma anche per rifare il guardaroba ai proprio adorati animali domestici. Tutine, cappottini, ma anche cappellini per tenerli al caldo quando fuori le temperature si fanno davvero molto basse.

Fonte YouTube CROCHET MARIAMP & HOGAR

A volte, invece, sono i cani che prendono l’iniziativa. E decidono di seguire i loro amici umani, mentre fanno quello che più piace loro. Come questo adorabile cagnolino che vuole imparare a lavorare a maglia come la sua mamma umana.

La donna gli spiega passo dopo passo quello che deve fare. E il cane sembra decisamente interessato a quello che sta facendo con i ferri e con la lana. Rimane al suo fianco e presta attenzione a ogni parola e a ogni dettaglio.

La proprietaria non sa di essere filmata. E non sa che finirà su TikTok. È bravissima a insegnare al cagnolino a lavorare a maglia.

Il cane impara a lavorare a maglia: un rapporto dolcissimo

Non è una bella storia quella del cagnolino e della sua mamma umana? Chissà quante altre belle storie del genere ci sono in giro da raccontare e da condividere.