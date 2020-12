Il cucciolo cade in un pozzo e la sua mamma umana si getta nel tentativo di salvarlo (VIDEO)

Donna muore per salvare la vita al suo cucciolo caduto in un pozzo

Questo è amore puro e incondizionato, in una storia tragica che lascia l’amaro in bocca per l’epilogo drammatico. Una tragedia che si poteva evitare. Una donna si è sacrificata per poter salvare il cucciolo caduto in un pozzo che era stato lasciato aperto, in completo stato di abbandono. Davvero una storia triste.

Fonte YouTube MARGARITA PAZ TORRES

Questa storia tragica ci arriva da Alpedrete, in Spagna, dove una donna di 57 anni è morta annegata mentre cercava di salvare la vita del suo cane, che non è sopravvissuto.

Yolanda Díez, questo il nome della donna, era uscita di casa con il suo cane. Il marito, preoccupato perché non tornava a casa e non rispondeva al cellulare, ha allertato la polizia.

Fonte YouTube MARGARITA PAZ TORRES

Gli agenti si sono subito messe sulle sue tracce. Poi l’amara scoperta: in un pozzo rimasto aperto c’erano i corpi della donna e del suo cane che galleggiavano a faccia in giù.

Gli agenti della Sezione Soccorso Alpino e Intervento (SEREIM) della Guardia Civile di Navacerrada hanno provveduto al recupero dei cadaveri tramite una sorta di teleferica.

Fonte Pixabay

Cane caduto nel pozzo, la ricostruzione degli agenti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti che sono subito intervenuti, non potendo però fare nulla per salvare la coppia, il cucciolo di un anno della famiglia è caduto in quel pozzo di tre metri di diametro e quattro di profondità, non coperto e abbandonato. Per metà era ricoperto da acqua.

Fonte YouTube MARGARITA PAZ TORRES

La donna, vedendo cadere il cane in acqua, si deve essere gettata nel pozzo per tentare di salvare il cucciolo. Rimanendo anche lei intrappolata. La donna aveva posizionato delle assi di legno, ma non avevano retto. Aveva lasciato fuori chiavi e cellulare, quindi è entrata nel pozzo per salvare il suo cane.

Il Comando della Guardia Civile di Madrid sta indagando sull’incidente