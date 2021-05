Un cane ha imparato a parlare grazie al suo umano, il video che mostra le sue abilità

Hai mai sentito un cucciolo che è in grado di comunicare come fanno gli esseri umani? Se la risposta è no è perché non hai mai conosciuto Bunny, il cane che ha imparato a parlare grazie al suo padrone che si è impegnato per fare in modo che potessero dialogare insieme senza troppi bau. Ma come è possibile tutto questo?

Bunny è un cane davvero molto popolare sui social. Su Instagram ha più di 6 milioni di follower. È una vera e propria star, nessun animale domestico aveva ottenuto così tanto successo in così poco tempo. Il motivo di tanta fama è presto spiegato.

Bunny non è un cane come tutti gli altri. Lui non abbaia per farsi capire dal suo proprietario. Lui parla, proprio come faremmo noi esseri umani. O più o meno. Tutto merito del proprietario che glielo ha insegnato. Ed è per questo motivo che è diventato famoso sui social.

I cani sono i migliori amici dell’uomo. E sono anche molto intelligenti. Sono in grado di dialogare con noi, rispondendo alle nostre parole, ai nostri comandi, alle nostre domande. E reagiscono quando accade qualcosa.

Ma da qui a parlare ce ne passa. Bunny è uno Sheepadoodle, una razza risultante da un incrocio tra un barboncino e un vecchio pastore inglese, originario di Tacoma, Washington. Vive con Alexis Devine e ha sconvolto tutti perché sa parlare.

Il cane che ha imparato a parlare come ha fatto?

Ispirata da Christina Hunger, specialista del linguaggio canino, Alexis ha ideato un sistema casalingo per insegnare al cane a comunicare, tramite una lavagna con pulsanti.

Il cane ha meno di due anni ma sa schiacciare più di 70 pulsanti per esprimere quello che prova o vuole fare. Così da comunicare in maniera efficace con i suoi umani. Le sue parole preferite? Spiaggia e parco.