Il video del cane che impazzisce di gioia al ritorno a casa della sua proprietaria ha fatto in pochissimo tempo il giro del web. Si tratta di uno dei video a tema amici a quattro zampe più virali delle ultime ore e guardandolo capirete bene perché.

Chiunque di voi abbia un amico a quattro zampe a scodinzolare nella propria vita sa benissimo che stiamo parlando di animali davvero speciali. Animali in grado di dimostrarci un amore e una fedeltà come quasi nessun altro riesce a fare.

Una fedeltà che dura nel tempo, che non si lascia scalfire dal passare dei mesi o anche degli anni. Insomma, un tipo di fedeltà che forse nessun altro è davvero in grado di dimostrarci. E il video del cane che impazzisce di gioia al ritorno a casa della sua proprietaria è davvero un valido esempio di quanto detto.

La cagnolina si chiama Lbd, che è un diminutivo di Little Brown Dog, mentre la sua proprietaria è Christina Koch. Christina Koch è un’importante astronauta della Nasa. Lo scorso 6 Febbraio è tornata sulla Terra dopo una missione nello spazio durata quasi un anno.

L’astronauta è infatti rimasta sulla Stazione Spaziale Internazionale (lss) per ben 328 giorni. E al suo ritorno, non c’era solo la sua famiglia ad aspettarla. Ma c’era anche lei, la fedelissima e dolcissima cagnolina di nome Lbd.

Immaginandosi una reazione particolare, Christina ha deciso di riprendere il momento del suo ritorno. Dalle immagini del video si vede la cagnolina iniziare a grattare la porta nel momento in cui probabilmente inizia a sentire l’odore della sua proprietaria.

E quando la porta si apre, è un tripudio di gioia ed eccitazione. La cagnolina non riesce a contenere la felicità, allo stesso modo di Christina. Il video, pubblicato su Twitter dalla stessa astronauta, ha raggiunto in pochissime ore più di 4 milioni di visualizzazioni.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020