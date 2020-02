Cane vede il suo ritratto: il video della sua incredibile reazione Il video del cane che, dopo aver visto il suo ritratto, ha avuto una reazione a dir poco buffa: ecco le immagini che in poco tempo hanno fatto il giro del web

Il video della reazione di un cane che vede il suo ritratto è uno degli ultimi video a tema amici a quattro zampe più virali del momento. Si tratta di un video pubblicato su Twitter che, in pochissimo tempo, ha raggiunto una straordinaria notorietà.

Sappiamo tutti molto bene, infatti, che i nostri amici a quattro zampe sono i re e le regine del mondo di Internet e dei vari Social Network. L’avvento dei vari Facebook e Instagram, infatti, non ha rivoluzionato solo le nostre vite ma anche quelle di moltissimi cani e gatti.

Da una parte perché grazie alla potenza della diffusione dei social, le storie di animali in cerca di una casa riescono a raggiungere più persone, aumentando così le possibilità di essere adottati. Dall’altra perché sono tantissimi i cani e i gatti che ormai sono delle vere e proprie star del web. Tanto per fare un esempio noi vi abbiamo parlato di Frank, il cane che ama la musica.

Ed anche il video del cane di oggi è uno dei video più virali del momento. Il protagonista è Gomez, un cane adottato dal canile che, grazie alla sua nuova proprietaria, ha riscoperto una vita felice. Il passato di Gomex è tutt’altro che facile e Kaitlyn Adams ne sa qualcosa.

Kaitlyn è la nuova proprietaria di Gomez. Dopo essersi resa conto della notorietà raggiunta dal suo amico a quattro zampe grazie al suo video, la ragazza ha deciso di raccontare la sua triste storie. Il suo intento era ovviamente quello di accendere i riflettori su un problema ancora troppo diffuso: l’abbandono degli animali.

Quando Gomez fu trovato, infatti, era praticamente in fin di vita. Non aveva quasi più il pelo ed era decisamente deperito. Ma a vederlo oggi, non sembra che quel cane. Oggi Gomez è un cane felice e sicuramente amato.

Perché grazie alla sua nuova proprietaria, Gomez ha ritrovato non solo la salute ma anche la felicità. E il video che stiamo per mostrarvi può dimostrarlo alla grande. Gomez si trova di fronte un ritratto di se stesso ed ha una reazione davvero molto divertente. Guardate voi stessi per giudicare!

