Questo cane impazzisce di gioia non alla vista di una ciotola piena di cibo. O di fronte al suo gioco preferito. Oppure magari perché ha visto il suo amato compagno di giochi in lontananza. Lui gioisce sempre quando vede la ragazza nel salone di bellezza per animali domestici che di solito le fa il bagnetto. Si vede proprio che ama quel momento.

Fonte foto da Instagram di letitadias

Tutti i proprietari di animali domestici sperano di incontrare nel loro cammino professionisti che siano in grado di trattare e curare i loro cuccioli con amore e dedizione. Perché sono membri della famiglia per i quali si vuole sempre il meglio.

Nicolle Riger è una donna che vive a Cuiabà, a Mato Grosso, uno stato del Brasile. Lei vive con il suo adorato cagnolino e da Banho e Tosa DiagroPet ha trovato le persone giuste per prendersi cura del proprio cucciolotto.

La veterinaria Letícia Dias, che lavora presso questo centro, ha realizzato un video che dimostra bene quanto gli animali si sentano a loro agio. Come dimostra il cucciolo che in lontananza vede una persona che conosce.

Il cane quando vede quella donna sa già che dovrà fare il bagnetto con lei. E non vede l’ora di godersi quel momento di piacere e di relax, potendo contare su una cara amica che si prenderà cura di lui.

Fonte foto da Instagram di letitadias

Cane impazzisce di gioia perché presto farà il bagnetto

Il cane corre incontro a salutarla con gioia. E la ragazza fa lo stesso per potergli dare il benvenuto. Quando l’amore è reciproco si vede anche in piccoli gesti.

Fonte foto da Instagram di letitadias

Ovviamente il video è diventato virale. In meno di cinque ore ha ottenuto quasi 5mila visualizzazioni e centinaia di commenti entusiasti della scena. Come poter non gioire di fronte a tanto amore e tanta felicità?