Raven è un cucciolo solo che attende con pazienza la sua famiglia per sempre. Il cane in canile, ospite di una struttura che si prende cura degli animali in difficoltà, senza nessuno che si possa prendere cura di loro, ha fatto commuovere tutti quando è stata pubblicata una sua foto mentre dorme abbracciato a un orso di peluche gigante. Per sentirsi meno solo.

Da sette mesi, ormai, Raven si addormenta ogni notte letteralmente abbracciata a un grande orsacchiotto di peluche, per avere quelle coccole che una famiglia potrebbe dargli se qualcuno le concedesse una possibilità.

I volontari sperano di poterle trovare presto una casa per sempre. Per anni ha subito, infatti, violenze di ogni tipo. Meriterebbe ora un luogo tranquillo e sereno dove vivere il resto della sua vita.

Raven è un mix Pit Bull di 4 anni. Dallo scorso febbraio si trova presso il Kansas City Kansas Animal Services. Nel box era particolarmente impaurito. E così i volontari gli hanno dato un grande orsacchiotto per farlo sentire meno solo.

Quando è fuori dalla sua cuccia gioca felice. Ma quando torna nel box è sempre triste. Il peluche lo aiuta un po’.

Il cane in canile si addormenta solo con il suo peluche preferito

Raven è al rifugio da febbraio in attesa della sua nuova famiglia. Ogni notte si rannicchia sul suo enorme orso, sperando che l’alba di domani gli porti la possibilità di una casa per sempre.

Aiutiamo Raven a trovare la sua nuova casa e una famiglia amorevole che si prenda cura di questo dolce cagnolone. Si merita solo il meglio dalla vita: tutto quello che non ha avuto finora.