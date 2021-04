Cane in catene viene trovato da un passante e la sua vita cambia drasticamente

Il salvataggio del cane randagio in catene

Una storia a lieto fine arriva dagli Stati Uniti. Qui una associazione ONG che si occupa del salvataggio degli animali ha tratto in salvo un cane randagio in catene e gli ha permesso di ricominciare una nuova vita da cane felice e amorevole, come mai gli era accaduto prima di allora.

Fonte Pixabay

Il cane è stato ribattezzato Nelson: quando è stato trovato aveva la febbre alta a causa di un’infestazione massiva di zecche (che, come sappiamo, possono portare molte malattie ai cani, fra cui anche la Piroplasmosi o Babesiosi, l’Ehrlichiosi, la Rickettsiosi, la Malattia di Lyme, l’Anaplasmosi…).

Non è ammissibile che un cane debba vivere in quelle condizioni, ma i volontari che l’hanno trovato non avevano dubbi: sarebbero riusciti ad aiutare Nelson a qualsiasi costo.

Poco alla volta il cucciolone è riuscito a superare l’infezione. E a guadagnare peso. Infatti, quando lo hanno trovato era drammaticamente sottopeso, con le coste e le vertebre visibili a occhio nudo. Inoltre, ha anche ritrovato la fiducia nella vita e nelle persone.

Così, dopo tre mesi, Nelson ha finalmente tirato fuori la sua vera personalità che era quella di un cane felice e estroverso.

La trasformazione del cane randagio in catene

Anche nelle foto del prima e del dopo, Nelson appare un altro cane del tutto. Inoltre nel frattempo ha anche trovato una nuova casa. Una famiglia che ha già adottato altri cani randagi provenienti dalla strada, ha deciso di prendersi cura di Nelson. Ora Nelson ha tutto l’amore e l’affetto che si è sempre meritato, ma che finora non ha mai potuto avere.

Se è vero che, purtroppo, ci sono ancora molti casi in cui gli esseri umani rovinano la vita agli animali, fortunatamente ce ne sono altrettanti di persone che ridanno una nuova vita agli animali in difficoltà, trattandoli come meritano. E donando loro una casa e una famiglia che sappiano prendersi davvero cura di loro.