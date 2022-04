Questa è una storia straziante che ci arriva da una terra martoriata da quasi due mesi dalla guerra. Protagonista un cane che in Ucraina torna nel cortile di Bucha, dove sono state trovate molte fosse comuni di civili sterminati, che era la sua casa. E che è diventata la tomba della sua famiglia e dell’altro cucciolo di casa.

Bucha è la città ucraina che purtroppo conosciamo per il massacro di civili avvenuto in strada ad opera dell’esercito russo che si ritirava dalla cittadina. Un’altra strage famigliare oggi commuove tutti quanti. Nel cortile di una casa tre persone e un cane sono stati uccisi.

Un altro cane è riuscito a scappare e a mettersi in salvo. Mentre la sua famiglia è stata sterminata. A un uomo mancava un occhio. Qualcuno ha voluto lasciare dei fiori gialli, vicino a un cadavere. Il cane sopravvissuto ha fatto poi ritorno.

Scene strazianti come queste sono purtroppo all’ordine del giorno, da quando quasi due mesi fa Vladimir Putin ha deciso di invadere l’Ucraina. Da allora tutto il mondo è in apprensione per le sorti di un paese europeo che cerca di contrastare l’avanzata delle truppe russe. Purtroppo pagando spesso con il sangue di civili innocenti.

Tra le vittime non solo intere famiglie, oltre ai soldati anche volontari che tentano di difendere la loro terra, ma anche gli animali domestici, che spesso i profughi tentano di portare con loro in un disperato tentativo di trovare un posto sicuro dove stare.

Cane in Ucraina torna nel cortile di Bucha dove ha perso tutti i suoi affetti più cari

Il cane non è andato molto distante dalla sua casa, tornando poi a controllare se ci fosse qualcuno ad aspettarlo.

Ma ha trovato il cadavere del suo miglior amico peloso e anche i corpi martoriati dalla guerra delle persone che lo hanno amato in vita.