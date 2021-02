Cane incatenato al lampione in una notte gelida viene notato dai passanti e tutto prende una piega diversa

Una casa per sempre per il cane incatenato al lampione in una notte gelida

Questa è la storia di un povero cane incatenato al lampione in una strada a Birmingham. Era una notte fredda e gelida e lui è rimasto lì tutto solo, a congelare, impaurito e spaventato per quella brutta disavventura. Portato in salvo, ha dovuto attendere due anni prima di poter trovare finalmente la sua nuova casa per sempre.

Fonte Pixabay

Wilson, questo il nome di questa dolce creatura, ha vissuto un trauma indescrivibile. Una persona crudele lo ha incatenato a un lampione: lo hanno trovato tremante nel 2018 in mezzo a una strada.

I volontari di Birmingham Dogs Home lo hanno accolto in attesa che qualcuno lo adottasse e gli concedesse una seconda opportunità. In realtà ci sono voluti molti anni, ma alla fine la svolta c’è stata.

I volontari dell’associazione hanno fatto di tutto per far superare il trauma a Wilson. Erano sempre al suo fianco, per insegnarli anche cosa significa trovare amore in una famiglia.

Un giorno, poi, Cupido ha scoccato la sua freccia. Il nuovo proprietario Bhawana non gli ha solo dato una casa, ma lo ha anche aiutato a superare una situazione che poteva paralizzarlo.

Cane incatenato al lampione, finalmente una seconda opportunità è arrivata

Un mese fa la nuova famiglia ha adottato Wilson. Quando lo hanno visto hanno detto che non potevano più immaginare la loro vita senza di lui. Quindi lo hanno subito portato a casa.

Wilson è a casa con me da un mese ormai e non posso credere al cambiamento in lui. Si è sistemato alla grande, sonnecchiando sul divano e cercando di sfidare la fortuna cercando di salire sul letto!

Il Labrador nero si è ripreso, la sua personalità ha cominciato a emergere. Passa le sue giornate a giocare con i suoi giochi e dorme sereno con il suo orsacchiotto a forma di volpe, in quella che è diventata la sua casa per sempre.