Questa è la storia di un povero cane incatenato senza acqua e cibo lasciato a morire di stenti, senza che nessuno si occupasse o si preoccupasse di lui. Quando probabilmente aveva perso tutte le speranze di farcela, è intervenuta una persona di buon cuore che ha deciso di aiutare quella povera creatura, portandola finalmente in salvo.

Fonte Pixabay

A inizio marzo 2021 il capo della polizia di Curitiba, capitale di uno degli stati meridionali del Brasile, il Paraná, ha partecipato alle azioni di salvataggio di un cane che viveva in condizioni pessime. Matheus Laiola non poteva credere ai suoi occhi: come si fa a essere così crudeli?

Il capo della polizia locale ha deciso di condividere sui canali social questa impresa, per dimostrare che la crudeltà nei confronti degli animali non si ferma nemmeno di fronte alla legge del suo paese, che prevede la reclusione e una multa salatissima per chi maltratta queste creature innocenti.

Matheus Laiola è intervenuto con i suoi agenti, insieme ad alcuni rappresentanti del rifugio SOS 4 Patas Campo Largo Paranà. Il cane si è reso subito conto di essere finalmente finito in ottime mani. La sua prima reazione dopo la liberazione è stata fare le feste al capo della polizia.

Qualcuno aveva incatenato quel cane così dolce e così docile, non dandogli acqua e cibo per giorni, lasciandolo in condizioni terribili. Se Matheus Laiola e i suoi agenti non fossero intervenuti in tempo, probabilmente sarebbe morto di stenti.

Cane incatenato senza acqua e cibo: come sta adesso?

Dopo essere stato salvato, gli agenti hanno affidato il cane al centro di cura degli animali Casa do Produtor. Qui sarà visitato, vaccinato, castrato e sarà messo in adozione il prima possibile.

Fortunatamente è salvo e libero da chi lo maltrattava e abusava di lui. Speriamo possa presto trovare la sua vera casa per sempre, dove sarà amato incondizionatamente per il resto della sua vita.