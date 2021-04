Cane inizia ad abbaiare in piena notte e quando il suo amico umano si sveglia, scopre cosa stava accadendo nell’abitazione

L'incredibile intervento della piccola Marley per salvare la sua famiglia: c'era un ladro in casa

Marley è una femmina di labrador molto dolce, che negli ultimi giorni è considerata un’eroina da tutti. Si è resa conto che in casa c’era un ladro e grazie al suo intervento, l’amico umano è riuscito a cacciarlo via, senza che mettesse in pericolo le sue bambine. Tutti sono rimasti a bocca aperta da ciò che ha fatto.

CREDIT: FOX 4

Amber e Taylor Newson, vivono in un’abitazione in Texas ed hanno anche due bimbe di 6 e 4 anni.

Poco tempo fa, hanno deciso di adottare la piccola Marley da un rifugio del posto. Le loro piccole erano felici di poter avere un cane e desideravano solo passare del tempo con la cucciola, per poter giocare e divertirsi.

La scorsa settimana è avvenuto il drammatico episodio. Era una sera come le altre per i genitori, che dopo aver sistemato le bambine al letto, sono andati anche loro a dormire.

CREDIT: FOX 4

Ad un certo punto, in piena notte, Marley ha iniziato ad abbaiare e non aveva la minima intenzione di calmarsi. Non era mai accaduto prima ed è proprio per questo che l’amico umano si è alzato per andare a controllare.

L’uomo ha iniziato a cercare per la casa e poco dopo ha trovato un ladro, che era nascosto dietro una parete. Era armato e Taylor e Marley si sono scagliati contro di lui, per riuscire a mandarlo via.

Marley aiuta il suo amico umano con il malvivente

Amber per fortuna è riuscita a fuggire con le bimbe, a casa di un vicino. Nel frattempo sono riusciti anche ad allertare le forze dell’ordine, che sono arrivate nell’abitazione nel giro di pochi minuti.

Marley e Taylor sono riusciti a far fuggire il malvivente, ma gli agenti lo hanno ritrovato mentre era nascosto sotto un ponte, proprio vicino la casa. Lo hanno arrestato ed ora è in carcere, con l’accusa di furto e maltrattamenti nei confronti degli animali.

CREDIT: FOX 4

Il ladro ha ferito la cucciola ad una zampa. Il veterinario per fortuna, è riuscito a curarla nel giro di pochi giorni ed ora infatti, è in ottima salute. Oggi è acclamata da tutti come un’eroina, grazie a ciò che ha fatto per salvare la sua famiglia!