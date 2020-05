Cane insegue la palla e finisce in un buco Cane finisce dentro a un buco mentre è all'inseguimento della sua palla preferita

Che i cani amino giocare con la palla, è un dato di fatto. Che ci siano cani che adorano la loro pallina sopra a ogni altra cosa al mondo, è un altro dato di fatto. Solo che a volte questo amore rischia di trasformarsi in tragedia. Lo sa bene il cane di cui parleremo adesso che per inseguire la sua pallina è finito col cadere in un buco.

Il cane in questione si chiama Quinn, è un Golden Retriever e si diverte a giocare al riporto della pallina col suo proprietario. Un giorno l’umano di Quinn lo porta a giocare in giardino come fanno di solito, ma mai avrebbe immaginato che quel gioco fatto mille volte proprio oggi si sarebbe trasformato in una tragedia.

Durante il lancio della pallina, infatti, questa finisce col rotolare in un buco nel terreno. Secondo voi cosa ha pensato bene di fare Quinn?

Si è subito tuffata dietro la pallina, non pensandoci due volte prima di infilarsi in quel pertugio per cercare di recuperare il suo giocattolo preferito. Quinn probabilmente era convinta che, così come ci era entrata, altrettanto facilmente sarebbe uscita.

Purtroppo non è andata proprio come nei piani di Quinn. Il buco, infatti, era profondo circa un metro: una volta entrata, Quinn non è più riuscita a uscire. La sua proprietaria ha cercato di incoraggiarla e aiutarla in tutti i modi a uscire, ma rendendosi conto che il cane era incastrato e che da solo non ce l’avrebbe mai fatto ha deciso di chiamare i Vigili del Fuoco di Scottsdale.

Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno studiato la situazione e hanno capito che l’unico modo per riuscire a tirare fuori di lì Quinn era allargare il buco sopra di lei. Così hanno cominciato a scavare e dopo 20 minuti sono riusciti a vedere Quinn. Solo che il cane faticava a trovare un punto d’appoggio per darsi la spinta e uscire, così i pompieri hanno continuato a sorreggerla e scavare intorno a lei fino a quando Quinn non ha fatto presa e, sorretta dai vigili del fuoco in modo che non ricadesse all’indietro nel buco, è riuscita a saltare fuori.

Il tutto dando qualche bacino e qualche musata di ringraziamento ai pompieri. Tutti felici? Assolutamente sì, soprattutto Quinn che ha dimostrato la sua gioia scuotendosi e lanciando in giro sulla proprietaria e sui pompieri tutto il terriccio che si era portata dietro dal buco. Fortunatamente Quinn non ha riportato lesioni da questa brutta avventura, solo un po’ di paura.