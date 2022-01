Cane insegue la proprietaria in ambulanza, la storia più commovente del 2021

Vuoi conoscere la storia più commovente del 2021? Ovviamente ha per protagonista un cucciolo, che mostra fedeltà e lealtà alla sua mamma umana, non lasciandola sola nel momento del bisogno, anche se non potrebbe stare con lei. Il cane insegue la proprietaria in ambulanza, dopo che la donna si è sentita male. Ha bisogno dei medici. Ma anche del suo adorato cucciolo.

La Reuters ha deciso di condividere a fine 2021 il video più visto e che ha commosso tutti quanti in questo anno davvero difficili per tutti. Il filmato ha per protagonista un cucciolo e la sua mamma umana.

La donna turca, che vive sull’isola di Buyukada, la più grande delle Isole dei Principi di Istanbul, aveva bisogno di cure urgenti. A giugno scorso è stata male e i soccorritori l’hanno portata via. Ma non avevano fatto i conti con il suo Golden Retriever.

Secondo quanto ricostruito dai media locali, la donna si sarebbe sentita male all’interno della sua abitazione. I sanitari l’hanno soccorsa lì, mentre il suo cane è rimasto sempre al suo fianco.

I sanitari hanno dovuto portarla in ospedale, perché stava molto male. E il cane ha continuato a proteggerla e seguirla anche sull’ambulanza. La donna ha chiesto di avere accanto il cucciolo, ma i soccorritori non hanno potuto farlo salire a causa delle stringenti norme sanitarie.

Cane insegue la proprietaria in ambulanza e non perde mai di vista il mezzo di soccorso

Il cane di razza Golden Retriever non ha mollato il colpo. E ha iniziato a seguire il mezzo di soccorso. I sanitari pensavano che, dopo aver chiuso le porte, si sarebbe messo ada spettare a casa il ritorno dell’amica. E invece lui li ha inseguiti.

Il cane ha corso per tutta la città dietro l’ambulanza diretta in ospedale. Ed è rimasto lì ad attenderla fino a quando i medici non gli hanno concesso di vedere la donna, che per fortuna stava meglio.