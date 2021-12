Charlie è un dolce Golden Retriever che è innamorato del cane di Up, un cucciolo di nome Dug che è protagonista del film d’animazione della Pixar, uno dei più popolari e dei più amati da grandi e piccini. Lui è il suo personaggio dei cartoni preferiti. E la sua famiglia umana ha realizzato un video che ben presto è diventato virale online.

Fonte foto da video su TikTok di charliethegoldensmom

Charlie è un cane di razza Golden Retriever che ha avuto tanto successo nei social media dopo che è stato pubblicato un filmato che lo ritrae mentre guarda il suo cartone animato preferito. Si tratta di Up, il lungometraggio animato della Pixar più famoso.

Charlie era felice di vedere Dug nella serie a cartoni animati intitolata Dug Days, in cui il personaggio principale è proprio il cane di Up: High Adventures, che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2009 e ancora oggi riscuote molto successo tra grandi e piccini.

Jade, la mamma umana del dolce cagnolino Charlie, ha pubblicato un video in cui la donna chiede al Golden Retriever:

Stai guardando i cartoni animati?

Charlie, felice ed eccitato, abbaia e scodinzola con la coda in modo vorticoso perché in quel momento passa in televisione la serie televisiva dedicata al suo adorato Dug: un episodio è già finito, ma lui spera che ce ne sia un altro in seguito.

Fonte foto da video su TikTok di charliethegoldensmom

Golden Retriever innamorato del cane di Up non perde un epiosdio della sua serie

Il video è stato pubblicato su TikTok con l’account charliethegoldensmom il 13 ottobre scorso, con la semplice didascalia: “Charlie ama molto Dug”.

Fonte foto da video su TikTok di charliethegoldensmom

1,2 milioni di persone hanno visto la pubblicazione, mentre il video ha generato migliaia di Mi piace e migliaia di commenti. Perché è impossibile resistere a Charlie, così come è impossibile resistere a Dug.