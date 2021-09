Perché questo cane interrompe il programma televisivo facendo irruzione in studio? Il piccolo cucciolo è alla ricerca di un po’ d’amore e la conduttrice televisiva decide di portarlo a casa, dove le figlie lo accolgono a braccia aperte. Ma non sapevano che in realtà lui non era alla ricerca della sua casa per sempre, ma voleva ritrovare la sua famiglia.

Buenos días a todos è un famosissimo programma cileno, seguitissimo. Durante una delle puntate andate in onda a luglio 2021 i conduttori e i telespettatori sono rimasti senza parole, quando all’improvviso un intruso ha fatto il suo ingresso sul palco dello show televisivo: era un cane.

María Luisa Godoy e Gonzalo Ramírez, conduttori del programma televisivo, stavano registrando la nuova puntata da mezz’ora, quando sono stati interrotti da un adorabile cagnolino che è sbucato fuori dal nulla. Il dispettoso peloso era riuscito a intrufolarsi sul set e a eludere la security, arrivando davanti alle telecamere.

E’ arrivato da solo, non sappiamo da dove sia venuto.

Queste le parole di Gonzalo Ramírez. I conduttori non hanno potuto far altro che fermarsi a salutare il loro nuovo amico. Pensavano fosse il pets di qualcuno che lavorava nel canale televisivo, ma nessuno sapeva da dove arrivasse.

María Luisa ha deciso di portare il cucciolo a casa, annunciandolo su internet. Le figlie erano al settimo cielo e lo hanno chiamato Delta. La donna, però, ha invitato tutti a contattarla nel caso qualcuno lo riconoscesse.

Cane interrompe il programma televisivo, la famiglia lo riconosce

Delta, però, non era un cucciolo solo e abbandonato in cerca di una famiglia.

Delta si chiama davvero Kovu. Il suo proprietario ci ha contattato, quindi domani torna a casa. Questa è la nostra ultima notte di festa.

Queste le parole della conduttrice, che a malincuore si è separata da quel cucciolo che aveva già conquistato il cuore di tutto. Ma era giusto che tornasse dalla sua famiglia.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: