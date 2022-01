Cane intrappolato in un canale salvo grazie alla mamma e ai suoi bambini

Questa è la storia di un povero cane intrappolato in un canale. Da solo non sarebbe mai riuscito a uscire da solo da quella situazione. Per fortuna ha incontrato persone di buon cuore che gli hanno dato una mano. Il cucciolo è salvo grazie a una mamma e ai suoi bambini che passavano di lì e si sono accorti dell’animale in difficoltà.

La storia è stata riportata dal giornale locale Il Messaggero Veneto e ha avuto luogo nelle campagne che si trovano poco distanti da Prata di Pordenone, un Comune italiano che si trova in provincia di Pordenone, come suggerisce il nome stesso, nella Regione del Friuli Venezia Giulia.

La donna stava passeggiando con i suoi due figli. Da casa avevano visto che c’errano due cani di grossa taglia che correvano nei campi. E sembravano dirigersi verso casa loro. La famiglia non ha avuto dubbi ed è intervenuta prontamente per soccorrere un animale in difficoltà.

Oggi i miei bimbi hanno “salvato” un cagnolone già anziano che oltre ad essersi perso, era finito dentro al fosso vicino all’idrovora nel fango, e non riusciva più risalire la riva.

Questo il racconta della donna, Eva Brisotto, sui social, raccontando come i suoi due figli, Angelica e Francesco di 6 anni, le abbiano dato una mano trovandosi di fronte a un animale in netta difficoltà che non riusciva a mettersi in salvo da solo.

Cane intrappolato in un canale: come sta oggi il cucciolo?

La donna ha deciso di portare prima i bambini a casa. E poi si è avvicinata per capire se fosse possibile chiamare le forze dell’ordine per leggere il microchip. Poi i due cani sono spariti. Ma i bambini si sono accorti che il più anziano dei due era caduto in un canale, in mezzo a fango e ad acqua.

I bambini hanno subito allertato la mamma, che ha chiamato i soccorsi, intervenuti con un’ambulanza veterinaria.