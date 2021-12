Come si può essere così crudeli?

Questa è la triste storia di un cucciolo che è stato abbandonato nel peggiore dei modi possibili. Già abbandonare i cani è una crudeltà impressionante, in questo modo è proprio volerlo uccidere. Il cane è stato lanciato in un sacco da un furgone. Ma quello che il suo proprietario non sapeva era che la Polstrada ha visto tutto, salvando il cane e denunciando l’automobilista.

Questa terribile storia ci arriva da Enna, in Sicilia. Gli agenti della Polizia stradale della città siciliana percorrevano la strada statale 117 bis che porta gli automobilisti verso la città di Gela, in provincia di Caltanissetta in Sicilia. Quando all’improvviso hanno assistito a una scena davvero terribile.

Gli agenti, infatti, si sono accorti che davanti a loro un furgone ha all’improvviso gettato fuori qualcosa dal finestrino. Ovviamente loro non sapevano cosa fosse, perché hanno visto solo un sacco chiuso volare fuori dal furgone che ha accostato per pochi secondi prima di ripartire velocemente. Quando si sono resi conto di cosa, anzi, di chi c’era dentro sono subito intervenuti.

Gli agenti della Polizia stradale di Enna, infatti, hanno notato che dentro quel sacco lanciato in maniera violenza dal portellone di un furgone, un semplice sacco di plastica, c’era un povero cucciolo, un cane di taglia media che era stato brutalmente abbandonato.

L’animale era impaurito, ma è riuscito a uscire da quel sacco. E ha tentato di ritornare dal proprietario, l’uomo che era alla guida del furgone, che però lo ha mandato via in malo modo, ripartendo a folle velocità con il suo mezzo lasciandolo al suo destino.

Cane lanciato in un sacco dal furgone, l’uomo denunciato per maltrattamenti nei confronti degli animali

Gli agenti della Polizia stradale di Enna hanno immediatamente bloccato il furgone, prestando soccorso all’animale. Il conducente, un uomo di 57 anni che vive nella provincia di Caltanissetta, ha ricevuto una denuncia per il reato di maltrattamento di animali.

Sul posto anche una volante del commissariato distaccato di Gela e volontari di un’associazione animalista che hanno presto le prime cure al cucciolo, portandolo in salvo. Quando sarà possibile, cercheranno di trovargli una nuova casa per sempre.