Ovviamente non è semplice trovare la casa perfetta per tutti i cuccioli che vivono nei rifugi. Questo infatti è il caso di un dolcissimo pit bull chiamato Caesar, che ha dovuto aspettare 5 lunghi anni prima di poter andare via da quel posto. Ora finalmente anche lui ha la sua casa per sempre.

Episodi simili sono molto belli da raccontare, poiché ci dimostrano il lavoro che questi ragazzi fanno con i cani. Si impegnano ogni giorno, per donargli un lieto fine.

La vicenda del piccolo Caesar è iniziata 5 lunghi anni fa. Purtroppo lo hanno trovato mentre viveva fuori un’abitazione e le sue condizioni erano davvero disperate.

Aveva delle ferite aperte su tutto il corpo ed era anche magro e disidratato. I ragazzi di Animal Charity dell’Ohio, appena lo hanno visto, sono subito intervenuti. Il loro scopo era solo quello di mettere fine alle sue sofferenze.

Sono andati a parlare con quello che doveva essere il suo amico umano. Quest’ultimo non voleva occuparsi del cane ed infatti lo ha lasciato presto andare.

Caesar una volta arrivato al rifugio, è stato sottoposto ad una visita. Il veterinario però, dai risultati di alcuni esami, ha fatto una terribile scoperta. Il cucciolo era affetto da filaria. Un’infezione grave, che se non curata in tempo può portare anche alla morte.

La guarigione del piccolo Caesar e la sua nuova vita

I ragazzi si sono occupati di lui per settimane. Hanno fatto di tutto per riuscire ad aiutarlo. Infatti i suoi primi miglioramenti sono arrivati in poco tempo.

Tuttavia, la parte triste della vicenda è che per 5 lunghi anni nessuno si è mai fatto avanti per adottarlo. Il cucciolo dolce e gentile non ha mai ricevuto una richiesta. Questo ovviamente spezzava i cuori di tutti.

Pochi giorni fa però, è arrivata la bella notizia che aspettavano. Un volontario chiamato Doug ha deciso di andare a conoscerlo. Lo ha portato a fare una lunga passeggiata ed ha anche condiviso la sua vicenda sui social. Grazie al suo post, una famiglia amorevole si è presto fatta avanti per adottarlo. Ora Caeser vive in una casa calda, con delle persone che fanno di tutto per renderlo felice.