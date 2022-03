Questo adorabile cane lavora in hotel e rende il soggiorno delle persone decisamente più originale e piacevole. Lo hanno adottato 12 anni fa e da allora il cucciolo si dà da fare per aiutare come può nella hall dell’albergo. Ad esempio portando in bocca la chiave delle camere dove gli ospiti soggiorneranno, scortandoli come se fosse la loro personale guardia del corpo.

Fonte foto da video su TiktTok di matianabahamonde

Questo cucciolo di 12 anni è diventato virale dopo che è stato pubblicato un video su TikTok. A realizzarlo uno ospite dell’Hotel Tres Máscaras, che si trova ad Ayacucho, città peruviana, capitale della provincia di Huamanga e della regione di Ayacucho.

Il cucciolo è stato adottato ormai da tantissimo tempo. E in cambio di questa gentilezza, che gli ha permesso di avere un tetto sulla testa e una famiglia che si occupa di lui, lui si dà da fare, accompagnando gli ospiti e portandoli a conoscere il luogo.

È un albergo vecchio, ma molto bello, vicino alla piazza, e i proprietari sono persone simpatiche.

Questo si legge nella descrizione del video che mostra il cane intelligente che ha preso la chiave della sua stanza e ha accompagnato gli ospiti, che avevano deciso di riposarsi lì per una notte, prima di proseguirei il viaggio, portandoli direttamente alla loro stanza. Da 12 anni pare sia il lavoro del cucciolo.

Il cane che lavora in hotel ha conquistato tutti su TikTok

Il video è stato pubblicato da un utente TikTok di nome @matianabahamonde il 2 gennaio scorso. E in breve tempo è diventato virale, perché questo dolce cagnolino è semplicemente adorabile.

In pochissimi giorni la pubblicazione ha superato gli 800mia utenti che hanno lasciato like e commenti. Adesso vogliamo prenotare anche noi in quell’albergo!