Durante la solita passeggiata al parco, Cokie ha notato la povera Lucy in difficoltà ed ha subito avvertito il suo papà per aiutarla

Questa è l’incredibile storia del salvataggio di una cagnolina di nome Lucy. Dopo essere stata abbandonata dai suoi ex proprietari, si è ritrovata a giacere in una pozza di fango, ad attendere solo che le sue sofferenze terminassero. Per fortuna il cucciolo Cokie si è accorto di lei ed ha permesso al suo papà di poterla salvare. Oggi i due cagnolini sono davvero inseparabili.

Sembrava una mattina come tante altre per un uomo di nome William Thomas Green. Si era svegliato di buon ora e, prima di andare a lavoro, è uscito insieme al suo cucciolo Cokie per una passeggiata.

Durante la notte c’era stata una violenta tempesta di pioggia, ma non voleva far rinunciare il suo cucciolo alla solita uscita al parco e alla partita al riporto giornaliera.

Arrivati nel parco, l’uomo ha sganciato il guinzaglio e ha permesso al suo cagnolino di correre libero. Dopo un paio di lanci di bastone, William ha visto che Cokie era rimasto immobile vicino ad un albero, a fissare qualcosa di strano.

Quando l’uomo si è avvicinato ed ha capito cosa aveva catturato l’attenzione del suo cane, il suo cuore è andato letteralmente in frantumi.

Lucy e Cokie diventano inseparabili

In una fossa piena di fango, Cokie aveva trovato una cagnolina debole e sporca che stava letteralmente lottando per sopravvivere. Qualcuno l’aveva abbandonata e la pioggia notturna aveva messo in serio pericolo la sua vita.

Senza pensarci un minuto, William ha caricato la cagnolina in auto e l’ha portata nello studio del suo veterinario di fiducia.

Le analisi hanno evidenziato che la cucciola, oltre che di un forte stato di malnutrizione, soffriva anche di filaria e tricocefali. Visitandola il dottore ha potuto anche affermare che in passato era stata sfruttata per le cucciolate abusive.

Un passato davvero drammatico quello di Lucy. Un passato che ha convinto William ad adottarla e a donarle una seconda possibilità di vita felice.

Ci sono voluti mesi prima che la cucciola riacquistasse la piena forma fisica e una serenità interiore di un cane qualsiasi. Ma alla fine, ce l’ha fatta.

Vederla oggi, nella sua nuova casa, con i suoi nuovi proprietari e con il suo nuovo migliore amico Cokie, è un’immagine che scalda davvero i cuori di tutti.