Cane legato fuori casa salvato dai volontari

Il povero cane legato fuori casa non aveva spazio per muoversi. Era praticamente abbandonato a se stesso, perché i proprietari pensavano fosse solo un animale che non aveva bisogno di niente, sarebbe sopravvissuto in quelle condizioni ugualmente. Per fortuna alcuni volontari, appresa la sua situazione, si sono precipitati a salvarlo.

Fonte Pixabay

Questa terribile storia ci arriva dalla Francia. Una famiglia non teneva in considerazione il fatto che un cane è un essere vivente e non può essere trattato come un oggetto, abbandonato a se stesso nel più totale degrado.

Questa famiglia teneva sempre il cane legato fuori casa, senza dargli nessuna protezione. Quando era freddissimo il povero animale doveva sopportare temperature inimmaginabili. E lo stesso, ma al contrario, quando era caldissimo. Purtroppo già in passato vi abbiamo raccontato storie del genere, come ben spiegato nel video qui sotto.

Fortunatamente, il team della Fondazione 30 Millions d’Amis ha agito giusto in tempo. La storia di Lily è arrivata alle orecchie dell’associazione, che ha tratto in salvo da una casa nella periferia di Bobigny nella Seine-Saint Denis il cane di 11 anni.

Lily era magrissima (pesava solo 16 chili), tenuta legata a un palo. Intorno non c’era niente da mangiare, da rosicchiare, da bere. Non poteva nemmeno muoversi. Aveva tanta fame.

Lily, il cane legato fuori casa salvato appena in tempo

I soccorritori inorriditi dalla situazione hanno anche tentato di affrontare i proprietari del cane, che in tutta risposta ha detto loro che era solo un animale, non aveva bisogno di mangiare, bere o di altro.

Per fortuna ora Lily sta bene. Ha sempre mostrato gentilezza e gratitudine nei confronti delle persone di buon cuore che l’hanno salvata. Si trova in un rifugio e si sta riprendendo, in attesa di un’adozione. Speriamo che possa trovare presto una famiglia amorevole che possa darle la casa per sempre che merita.