Cane malato festeggia l’ultima seduta di chemioterapia

Non c'è notizia più bella per lui e per la sua famiglia

Il cane malato ha combattuto una battaglia davvero lunga contro un mostro che non ne voleva sapere di lasciarlo stare in pace. Con la famiglia ha lottato fino alla fine, fino a quando è arrivata la bella notizia. Il cucciolo festeggia insieme ai suoi migliori amici umani l’ultima seduta di chemioterapia. Non c’è giorno migliore per chi è malato e per chi gli sta accanto.

Fonte Pixabay

Luma è un cane che vive a Caldas Novas, comune del Brasile nello Stato del Goiás, parte della mesoregione del Sul Goiano e della microregione di Meia Ponte. La sua miglior amica umana ha pubblicato su un gruppo Facebook un post che lo riguarda che ha commosso tutti quanti.

Luma grazie a Juliana ha trovato una famiglia amorevole. Dopo essersi trasferita in quella città, la donna è rimasta senza parole trovandosi di fronte un numero di animali abbandonati impressionati. E tra questi c’era anche Luma, che ha deciso di adottare. E da allora si prende cura di lui. Anche quando il veterinario ha diagnosticato un male brutto.

Luma era molto grassa. Pensavano fosse incinta. Ma non era così. Quando ha iniziato a sanguinare, l’ha portata dal veterinario, che ha scoperto una massa nell’utero. Hanno dovuto operarla. Ma un mese dopo sanguinava ancora.

Il medico ha diagnosticato un cancro alla vulva e la malattia delle zecche. Grazie all’amore della famiglia e alle cure del personale medico, la pelosetta è riuscita a uscire da questa situazione. Dopo quattro sessioni di chemioterapia e 28 giorni di trattamento per l’altra malattia.

Il cane malato festeggia la fine dei trattamenti per guarire

Lei è innamorata di noi, sembra che ringrazi ogni giorno per quello che abbiamo fatto per lei, super docile, obbediente, amata troppo.

Queste le parole della donna, che le ha scattato delle foto per celebrare l’ultima chemioterapia, come recita il cartello che porta al collo.

Mentre nella didascalia della foto c’è scritto: