La chemioterapia la stava atterrando ma, a rialzarla, ci ha pensato una nuova amica speciale

Quando diciamo che i cani sono degli esseri speciali, non lo facciamo tanto per dire. Sono diverse le storie e le testimonianze che dimostrano effettivamente che la loro presenza nella vita delle persone porta gioia e cura l’anima. Oggi vogliamo raccontarvi proprio di una storia di questo tipo: la storia dell’incontro tra Laurette e la cagnolina Georgia.

Credit: The Dodo – YouTube

Laurette è una donna che, qualche tempo fa, ha avuto a che fare con un tumore alle ovaie. Come sappiamo la chemioterapia toglie tutte le forze a chi l’affronta, non solo fisiche, ma soprattutto mentali.

Contemporaneamente, la sua vicina stava ospitando una cagnolina per un periodo temporaneo, in attesa che si trovasse una casa definitiva per lei. Questa cucciola si chiamava Georgia.

Inspiegabilmente, la cagnetta sembrava non voler stare mai nel cortile della casa in cui era ospite. Invece, era particolarmente attratta dal giardino di Laurette. Scappava sempre e andava verso colei che aveva scelto come nuova amica del cuore.

Sembrava quasi che avesse capito che quella donna, in quel brutto periodo, aveva tanto bisogno di qualcuno che si occupasse del suo spirito.

Sebbene fosse sempre stanca e atterrata dalle pesanti cure chemioterapiche, Laurette amava molto quelle visite inaspettate.

Laurette decide di adottare Georgia

Sarà stato magari il caso, ma il rafforzamento del legame speciale nato tra quella cagnolina e la donna, è coinciso con la guarigione quasi completa di Laurette.

Georgia mi ha dato forza di uscire di casa quando non ne avevo nemmeno per reggermi in piedi. Lottare con la malattia è stata dura per me, ma la sua vicinanza lo ha reso molto meno devastante. Come faccio a non pensare che l’arrivo di questa creatura sia stato un vero e proprio regalo che l’universo ha deciso di farmi!?

Quando ha recuperato completamente le forze e sconfitto definitivamente il cancro, Laurette ha implorato la sua vicina affinché le lasciasse adottare quell’essere speciale.

Avendo vissuto e visto la nascita di quell’amicizia speciale in prima persona, la vicina non ha potuto far altro che acconsentire alla richiesta di Laurette.

Vedere oggi Georgia e Laurette vivere, giocare, fare avventure ed essere felici insieme, scalda il cuore di chiunque.