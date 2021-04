Cane malato implora il proprietario che lo sta abbandonando

Le telecamere di sicurezza hanno registrato un momento davvero molto toccante, che ha per protagonista un povero essere indifeso. Nelle immagini si vede il cane malato che implora il proprietario che lo sta per abbandonare in strada, forse proprio perché non sta molto bene. Come si fa a compiere un atto del genere?

Fonte Pixabay

Ogni giorno dozzine di animali in tutto il mondo vengono abbandonati, lasciati indietro, trattati come se fossero dei veri e propri rifiuti. Vengono destinati a morte certa proprio da chi doveva prendersi cura di loro e diceva di amarli. Ma questo non è amore.

Ed è questo quello che è successo a un cane color caramello che è stato abbandonato dal suo miglior amico umano, che non ha mai esitato mentre lo lasciava da solo fuori da un negozio di animali in Brasile, nella regione chiamata Franca.

Le immagini sono state registrate dalla telecamera di sorveglianza posizionata in strada nella mattina del 16 febbraio scorso. Un ragazzo è arrivato con un cagnolino tenuto al guinzaglio. Pitchuca, questo il nome che gli hanno dato, credeva fosse la passeggiata mattutina.

Non si sarebbe mai aspettato di essere legato con una corda all’ingresso di quel negozio. L’uomo poi se n’è andato, mentre il cane cercava di liberarsi per raggiungere l’uomo. Non si capacitava del fatto di essere stato abbandonato.

Cane malato implora il proprietario che non si volta mai indietro

Il cane non si rassegna e spera di rompere il guinzaglio e tornare dalla sua famiglia, ma ormai quella persona indegna del suo amore ormai è lontana e non tornerà più indietro a prenderlo.

Franciele de Camargo Ferreira, veterinario del negozio, l’ha trovato e gli ha prestato le prime cure. Mostrava segni di maltrattamento ed era pieno di zecche. Dovrà anche subire un intervento, ma ormai è salvo e presto troverà la sua casa per sempre.