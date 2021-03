Inciampa nel guinzaglio del suo cane e precipita in una scarpata: morto

Tragedia a Orvieto, un comune in provincia di Terni. Maurizio Giuliani, un uomo di 44 anni, è morto dopo essere inciampato nel guinzaglio del suo cane e essere precipitato in una scarpata.

La vicenda è accaduta lo scorso mercoledì 24 marzo, lungo il fiume Paglia in località Bardano. Maurizio Giuliani era uscito per una rilassante passeggiata con il suo cane, durante una bella giornata di sole. Si trovava in compagnia di altre persone.

Improvvisamente, per cause ancora da accertare dalle forze dell’ordine, è caduto nella scarpata.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti e stando anche alle testimonianze dei presenti, sembrerebbe che Maurizio stesse giocando con il suo cane di taglia grande. Quest’ultimo potrebbe aver strattonato e forzato la presa e l’uomo, inciampando nel guinzaglio, è poi precipitato per due metri, finendo nel canale.

Immediato l’allarme lanciato ai soccorritori, ma a nulla è servito l’intervento dei Vigili del Fuoco. Purtroppo, il suo corpo è stato recuperato già privo di vita. Gli operatori del 118, arrivati sul posto insieme alle forze dell’ordine, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso di Maurizio Giuliani.

L’impatto è stato fatale per Maurizio Giuliani

Il violento impatto con le sponde del canale, è stato fatale per il 44enne. Le persone che erano con lui al momento dell’incidente, non hanno potuto fare nulla per evitare la tragedia. Il tutto è accaduto in modo improvviso e inaspettato. L’uomo ha perso l’equilibrio nel giro di pochi secondi ed è caduto nella scarpata. Gli amici hanno allertato i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco ed hanno atteso l’arrivo dei soccorsi, sperando che Maurizio stesse bene.

Quanto accaduto ha sconvolto l’intera comunità e si è rapidamente diffuso sul web. Tanti i messaggi d’addio per Maurizio e di cordoglio per la sua famiglia.