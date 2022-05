Cane mangia 16 palline da golf: Ben è salvo solo per merito dei medici veterinari

Questa è la storia di Ben, un cane che mangia 16 palline da golf e rischia di morire. Per fortuna il suo proprietario si è accorto di quello che stava accadendo. Prima la corsa dai medici veterinari e poi il provvidenziale intervento dei dottori che con un’operazione chirurgica lo hanno salvato. Ha rischiato davvero di morire.

Ben è un Boxer che è stato ricoverato d’urgenza in una clinica veterinaria a Runcorn nel Cheshire, nel Regno Unito. I medici lo hanno sottoposto a un lungo e delicato intervento per rimuovere dal suo corpo ben 16 palline da golf, del diametro di circa 4 centimetri l’una.

I medici non pensavano di trovare tutte quelle palline dentro lo stomaco del cane di razza boxer. Anche i veterinari del Northwest Veterinary Specialists, dove i proprietari hanno immediatamente portato il cane, una volta appreso cosa avesse fatto, erano increduli di fronte a quel quantitativo enorme.

Il chirurgo veterinario Dylan Payne del Northwest Veterinary Specialists ha spiegato cosa il team medico ha trovato nel corpo del cane:

Lo stomaco di Ben era molto pieno, quindi abbiamo dovuto fare un’operazione urgente per permetterci di rimuovere le palline. È un intervento chirurgico abbastanza di routine e a basso rischio, ma la rimozione di così tante palline da golf è unica. Sedici sono tante, anche per un Boxer.

Fonte foto da Pixabay

Cane mangia 16 palline da golf: come si è accorto il proprietario?

Un giorno stava male e ho notato che mentre era nella sua cuccia nella bocca aveva una pallina da golf, ma non ho mai pensato per un minuto che le stesse mangiando. Pensavo fosse lì perché abitiamo vicino a un campo da golf e lui ci stesse giocando. Sono rimasto inorridito quando i veterinari mi hanno detto del blocco nel suo stomaco.

Per fortuna il proprietario si è reso conto che stava perdendo peso e che la sua pancia era dura. Pensava però a un blocco intestinale. Per fortuna sono intervenuti in tempo e ora sta bene.