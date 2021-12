Rudee è un dolce cucciolo di Labrador che sa bene come sorprendere la sua proprietaria e anche tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vedere il suo video. Il cane mastica le scarpe e non solo non si pente di quel gesto da vera e propria birichina. Ma fa anche un sorriso di sfida alla donna che lo sta guardando mentre combina quella piccola marachella.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Rudee è un bellissimo Labrador che vive con la sua famiglia a Norfolk, in Virginia, negli Stati Uniti d’America. Il suo sguardo da furbetta è diventato virale su internet in un video condiviso su YouTube nel quale non si pente per niente di aver masticato le scarpe alla proprietaria.

Il filmato è stato pubblicato lo scorso 15 novembre su YouTube e si nota quanto l’animale abbia un sorriso beffardo bello stampato in faccia. Anche quando la proprietaria le mostra i risultati della sua marachella, con in mano la scarpa da ginnastica masticata.

Rudee, cosa hai fatto? Cos’è questo?

Questa è la semplice domanda che la donna ha fatto al suo cane, dopo aver raccolto la scarpa tutta rovinata che si trovava proprio vicino al Labrador. Che non solo ha fatto finta di niente, come per dire che lei non c’entrava nulla. Ma ha anche iniziato a guardare con aria di sfida la donna, non mostrando per niente i sensi di colpa. Cosa che invece di solito i cani fanno.

Cane mastica le scarpe e non mostra alcun segno di pentimento per quel disastro combinato

Rudee è la mia femmina di Yellow Lab di due anni che ama masticare tutto ciò su cui riesce a mettere le zampe.

Il video registrato pochi giorni fa negli Stati Uniti d’America ha avuto più di 25mila visualizzazioni. E tantissimi commenti divertiti per il suo atteggiamento: Non sono stata io!