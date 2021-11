Come sta adesso il povero Labrador maltrattato?

Come si fa ad abusare di un povero cucciolotto indifeso? Se lo chiedono tutti quando si trovano di fronte al Labrador maltrattato, che ha ricevuto abusi da parte di un ragazzino di 12 anni che gli ha dato il tormento. E ha reso la sua vita impossibile. Fino a quando qualcuno non è intervenuto per dire basta. Al cane è stato assegnato il premio Hero Animal.

Questa è la storia del dolce cagnolino Buddy, un cane di razza Labrador che sta cercando di superare i traumi che ha subito in vita, dopo essere stato maltrattato da un ragazzino adolescente. Il 12enne lo ha dato intenzionalmente alle fiamme quando era ancora un cane randagio.

Nessuno sa perché il ragazzo lo abbia fatta. A causa delle ferite e dei dolori riportati in seguito ai maltrattamenti, il cane era sofferente. Il 22 aprile scorso lo hanno trovato mentre vagava tutto solo per le strade di Mississippi, con qualcosa avvolto al collo e la zampa anteriore gravemente bruciata.

Buddy aveva ustioni di terzo e quarto grado sul viso e ha lottato per sopravvivere. I veterinari del Mississippi State University Veterinary College si prendono cura di lui da quando è stato trovato e ogni giorno cercano di aiutarlo a guarire.

Ha dovuto anche subire diversi interventi chirurgici di innesto cutaneo. Nonostante le sofferenze patite, è rimasto un cande dolcissimo.

È un cane amorevole e misericordioso. Non so come Buddy abbia superato la cosa e abbia mantenuto il suo cuore tenero, ma lo ha fatto.

Come sta oggi il Labrador maltrattato?

Buddy oggi sta bene e ha recuperato molto. Sul viso ha di nuovo un po’ di pelliccia che sta lentamente ricrescendo. La zampa anteriore gravemente ustionata è guarita e dopo la terapia fisica la sua mobilità è eccellente.

Buddy, grazie alla sua bontà, ha anche ottenuto un premio, grazie all’onore che la Web Animal Heroes Hall of Fame offre agli animali che superano ogni avversità.