Una coraggiosa cagnolina ha sventato un tentativo di rapimento ai danni della sua piccola padroncina. Il cane mette in fuga il rapitore che voleva portarsi via la bimba di 10 anni. Ma Rosey è intervenuta appena in tempo per salvare la sua piccola amica umana. Ecco cosa è successo e perché i genitori devono molto al cane di casa.

Fonte foto da Facebook

Rosey è una dolce cagnolina che ha poco più di un anno di età. Per la sua famiglia e per la comunità in cui vive è una vera e propria eroina. L’incrocio tra un pastore tedesco e un golden retriever, infatti, ha avuto un ruolo fondamentale nello sventare il rapimento della sua piccola padroncina di soli 10 anni anni.

Sia nella cittadina di Woodbridge, nello stato della Virginia, negli Stati Uniti d’America. È pieno giorno e la piccola stava passeggiando in strada con il suo cane. Erano quasi le 16 quando un uomo ha tentato di rapirla, prendendola per un braccio e iniziando a trascinarla via.

Rosey non era al guinzaglio, ma si trovava a pochi metri di distanza dalla sua padroncina. Quando si è resa conto del pericolo in corso per la bambina di 10 anni, la cui identità non è stata svelata per giuste ragioni di privacy, la cagnolina ha subito deciso di intervenire.

Rosey è corsa dalla sua padroncina e si è avventata contro colui che la stava per rapire. Ha cominciato ad abbaiargli contro ed è anche riuscita a morderlo, mettendolo così in fuga. La piccola era salva. Ora la polizia è sulle tracce dell’uomo e ha già diffuso l’identikit.

Fonte foto da Facebook

Cane mette in fuga il rapitore, la bimba per fortuna sta bene

Grazie a Rosey la bimba di 10 anni sta bene. Molti utenti sui social hanno elogiato la cagnolina. Uno zio della piccola ha voluto commentare così quello che è accaduto: