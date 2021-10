Il destino può cambiare in un attimo facendoti incontrare qualcuno che cambierà per sempre la tua vita. Come è successo ai protagonisti di questa storia: il cane diventa il migliore amico del gatto che un giorno si è presentato alla sua porta bussando per poter giocare insieme a lui. Da allora sono diventati inseparabili.

Fonte foto da video TikTok di sazrahproducer

Sarah Hunt è una donna che vive nella contea di Cambridge, in Inghilterra. Recentemente ha condiviso sui social network la nuova e dolcissima amicizia che Benji, il suo cane di razza Jack Russell, ha fatto con un gattino del vicinato, chiamato ‘Black Cat’.

Chi lo ha detto che cani e gatti sono acerrimi nemici? Possono essere grandi amici, anzi, possono diventare fratelli, creando un legame che dura per sempre. Come hanno dimostrato i due protagonisti di questa storia che ti raccontiamo oggi.

La donna ha raccontato che tutto è iniziato durante una passeggiata a marzo dello scorso anno. Sarah ha notato che qualcuno li stava pedinando per le vie del quartiere. Incuriosita cercò di capire chi fosse e notò il gatto che li seguiva a debita distanza.

Da allora la micia aspettava la coppia in strada per accompagnarli nelle loro passeggiate. Restava sempre al loro fianco. Con il passare del tempo Sarah si rese conto che Black Cat, così veniva chiamata nel quartiere, adorava stare con Benji.

Fonte foto da video TikTok di sazrahproducer

Cane migliore amico del gatto: che storia commovente

Da allora il gatto va a casa di Sarah, bussa alla porta e chiede, a modo suo, a Benji di uscire a giocare con lui. Ovviamente la mamma umana del Jack Russell è felicissima.

Fonte foto da video TikTok di sazrahproducer

Ora i due sono inseparabili, giocano sempre insieme e quando Benji non si presenta in giardino all’ora stabilita, il gatto alla porta si mette a miagolare per attirare la sua attenzione.