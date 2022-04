C’è un dolce cagnolino di razza (un bel volpino di Pomerania) che ha un passatempo davvero bizzarro. Il cane morde la barba del ragazzo che lo tiene in braccio in un video che dimostra che sembra prenderci gusto nel farlo. Video che ovviamente è stato pubblicato online, su TikTok, diventando in breve tempo virale.

Fonte foto da TikTok di _jessicamlopes

Il cane è profondamente innamorato non tanto del ragazzo, quando della sua barba. Il volpino di Pomerania nel video è in braccio al nipote della proprietaria: ogni volta che lo vede gli salta in braccio e mordicchia la sua barba.

Jessica Lopes è la fidanzata del ragazzo che un giorno ha deciso di realizzare un video che ritrae questa simpatica scenetta. Che su TikTok, ovviamente non è passata inosservata.

Nel video condiviso sul profilo TikTok di Jessica lo scorso 5 febbraio, si vede la cagnolina innamorata della barba del ragazzo e in fin dei conti anche di quel bel ragazzo che le fa le coccole.

Il cane appartiene alla zia del fidanzato di Jessica. Mentre il ragazzo parla, il cane inizia a fissarlo, per poi corrergli in braccio e fargli tante coccole.

Cane morde la barba del ragazzo perché è profondamente innamorato di lui

Nel vide si vede il cane che corre verso il ragazzo e gli salta in braccio, per potersi prendere la sua giusta e quotidiana dose di coccole. Gli mordicchia e gli lecca il pizzetto, ma non con cattiveria, ovviamente, ma con dolcezza e con tantissimo amore.

Come colonna sonora per il video è stata scelta la canzone ‘Idiota’ di Jão. Il filmato è diventato virale, con migliaia di visualizzazioni, di reazioni e anche centinaia di commenti pieno di amore e dolcezza. Non sono semplicemente adorabili insieme?