Questa è la storia commovente che ha lasciato tutti senza parole. Un cane è stato morso da un serpente quando si è messo in mezzo per salvare il suo amato fratello peloso a quattro zampe. Oggi tutti acclamano il cucciolo come se fosse un vero e proprio eroe, perché con il suo coraggio ha potuto salvare il suo adorato fratellino, che se la sarebbe vista davvero brutta.

Milly ha visto in difficoltà Tonka, il fratellino di 5 mesi. E ha deciso di intervenire. La femmina di Staffordshire Bull Terrier di cinque anni che vive nel Queensland, in Australia, si è messa tra lui e un serpente velenoso entrato nel giardino della casa della sua mamma umana.

Madeline Mills, la proprietaria dei due cuccioli, era in casa nel momento esatto in cui ha avuto luogo l’incidente. E si è accorta subito di quello che stava accadendo. Milly stava già risentendo degli effetti del veleno del serpente marrone orientale per proteggere il fratellino.

Madeline Mills ha subito portato Milly all’ospedale veterinario. Il medico ha confermato che si trattava di morsi di serpenti. Per fortuna Tonka non aveva ferite gravi, ma Milly poteva rischiare davvero la vita visto il veleno iniettato.

La donna, quando ha riportato il cane a casa il cucciolo il giorno successivo, ha detto:

Sembra aver protetto il suo fratellino Tonka, che non ha ricevuto alcun morso velenoso.

Come sta il cane morso da un serpente?

La proprietaria dei cani era davvero preoccupata per la salute di Milly:

Come paramedico, ho visto una buona dose di morsi di serpente marrone. È davvero spaventoso quando ti entra in casa e ferisce i tuoi cuccioli pelosi.

Su Facebook ha raccontato la sua storia sperando di mettere in guardia altre persone di fronte ai pericoli dei serpenti marroni. Oggi Milly sta meglio: deve seguire delle cure particolari e andare spesso dal veterinario, sperando che il veleno non abbia danneggiato degli organi interni.

